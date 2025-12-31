В Туапсе после атаки БПЛА повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум
В Туапсе в результате атаки беспилотников повреждены морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
По его словам, муниципальные комиссии проводят обход пострадавших домов и квартир. Также они работают на территориях морского кадетского корпуса, психоневрологического диспансера и Туапсинского гидрометеорологического техникума, где из-за падения обломков БПЛА повреждены остекление и кровля.
Коммунальные службы ведут восстановительные работы на объектах инженерной инфраструктуры. Так, на улице Маяковского уже восстановили газовую трубу, на Рабфаковской продолжается ремонт сетей теплоснабжения. Сварочные работы завершаются, после чего планируется запуск газоснабжения.
До этого Минобороны сообщало, что силы ПВО в ночь на 31 декабря уничтожили 86 украинских беспилотников. Из них 56 были сбиты над Черным морем. Еще девять БПЛА уничтожили над Брянской областью, по восемь – над Липецкой областью и Республикой Крым. А еще пять – над территорией Краснодарского края.