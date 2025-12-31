В Туапсе после атаки БПЛА повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум

До этого Минобороны сообщало, что силы ПВО в ночь на 31 декабря уничтожили 86 украинских беспилотников. Из них 56 были сбиты над Черным морем. Еще девять БПЛА уничтожили над Брянской областью, по восемь – над Липецкой областью и Республикой Крым. А еще пять – над территорией Краснодарского края.