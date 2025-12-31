Газета
Силы ПВО сбили за ночь 86 украинских дронов

Ведомости

Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 86 украинских дронов. Больше половины из них – 56 – были сбиты над Черным морем.

Кроме того, как сообщает Минобороны, 9 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, по 8 БПЛА – над территориями Липецкой области и Республики Крым и 5 БПЛА – над территорией Краснодарского края.

Утром Росавиация ограничивала работу аэропорта в Геленджике. Ограничения на полеты действовали с 6:12 до 7:34 мск.

Вечером 30 декабря над российскими регионами было уничтожено 109 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской областью – 80 дронов. Над Калужской областью сбили 10 беспилотников. Также украинские БПЛА предпринимали попытку атаковать Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщал о пяти сбитых БПЛА.

