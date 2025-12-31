Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Всероссийский Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом.

Ведомости

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга обратился с традиционным новогодним поздравлением к жителям страны. Об этом сообщает ТАСС.

В своем обращении он пожелал всем добра, здоровья, благополучия и удачи. Сказочный персонаж выразил надежду, что в наступающем году у каждого хватит сил на все начинания, исполнятся желания и сбудутся мечты. Поздравление завершилось добрыми словами: «С Новым годом, с новым счастьем!»

Росавиация 30 декабря анонсировала интерактивный сервис с отслеживанием путешествия Деда Мороза по России в режиме реального времени. Отслеживание маршрута началось 31 декабря в 09:00 мск. В полночь по местному времени иконка будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление Нового года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте