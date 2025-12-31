Всероссийский Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом.

В своем обращении он пожелал всем добра, здоровья, благополучия и удачи. Сказочный персонаж выразил надежду, что в наступающем году у каждого хватит сил на все начинания, исполнятся желания и сбудутся мечты. Поздравление завершилось добрыми словами: «С Новым годом, с новым счастьем!»