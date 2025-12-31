Всероссийский Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга обратился с традиционным новогодним поздравлением к жителям страны. Об этом сообщает ТАСС.
В своем обращении он пожелал всем добра, здоровья, благополучия и удачи. Сказочный персонаж выразил надежду, что в наступающем году у каждого хватит сил на все начинания, исполнятся желания и сбудутся мечты. Поздравление завершилось добрыми словами: «С Новым годом, с новым счастьем!»
Росавиация 30 декабря анонсировала интерактивный сервис с отслеживанием путешествия Деда Мороза по России в режиме реального времени. Отслеживание маршрута началось 31 декабря в 09:00 мск. В полночь по местному времени иконка будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление Нового года.