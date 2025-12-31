МВД опровергло привлечение мигрантов на службу в полицию

Уточняется, что 30 декабря МВД сообщило о проработке инициативы по организованному набору мигрантов на работу в РФ в рамках эксперимента с 2027 по 2029 гг., исключая Москву и область. Эта мера направлена на упорядочивание миграционных процессов. Вместе с тем в ряде телеграм-каналов данную информацию ошибочно интерпретировали, распространив утверждения о якобы планируемом привлечении иностранных граждан на службу в полицию. В МВД подчеркнули, что эти утверждения не соответствуют действительности.