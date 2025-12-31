МВД опровергло привлечение мигрантов на службу в полицию
МВД России опровергло распространившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о якобы планируемом привлечении иностранных граждан на службу в полицию. Официальный представитель ведомства Ирина Волк назвала эти утверждения не соответствующими действительности.
Уточняется, что 30 декабря МВД сообщило о проработке инициативы по организованному набору мигрантов на работу в РФ в рамках эксперимента с 2027 по 2029 гг., исключая Москву и область. Эта мера направлена на упорядочивание миграционных процессов. Вместе с тем в ряде телеграм-каналов данную информацию ошибочно интерпретировали, распространив утверждения о якобы планируемом привлечении иностранных граждан на службу в полицию. В МВД подчеркнули, что эти утверждения не соответствуют действительности.
В министерстве напомнили, что федеральный закон запрещает службу в органах внутренних дел лицам с иностранным гражданством или видом на жительство за рубежом. Ведомство призвало представителей медиасообщества внимательнее относиться к подготовке материалов о законодательных инициативах МВД и не допускать произвольного толкования официальных сообщений.
23 декабря заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что биометрический контроль мигрантов необходимо масштабировать на все пункты пропуска через границы России.