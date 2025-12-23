Медведев: биометрию для мигрантов необходимо ввести на всех пунктах пропуска

21 ноября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев позволил выявить более 1700 человек, которым запрещен въезд в страну. По его словам, с учетом положительных итогов эксперимент нужно масштабировать на большинство пунктов пропуска.