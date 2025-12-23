Газета
Медведев: биометрию для мигрантов необходимо ввести на всех пунктах пропуска

Биометрический контроль мигрантов необходимо масштабировать на все пункты пропуска через границы России. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции.

Медведев рассказал о посещении пункта пропуска в аэропорту «Шереметьево». Он проверил, как в Московском авиационном узле проходит эксперимент по апробации новых правил въезда в страну, предусматривающий сбор биометрических личных данных мигрантов на границе.

Зампредседателя указал, что правительство Москвы принимает активное участие в работе по оснащению биометрическим оборудованием 11 пунктов пропуска через госграницу.

Минцифры может упростить проверку биометрии иностранцев для выдачи сим-карт

Технологии / Телекоммуникации

«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг – виден административным и правоохранительным органам. Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению», – подчеркнул он.

21 ноября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев позволил выявить более 1700 человек, которым запрещен въезд в страну. По его словам, с учетом положительных итогов эксперимент нужно масштабировать на большинство пунктов пропуска.

