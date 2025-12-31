Посольство США поздравило россиян с Новым годом пожеланием мирного будущего
Посольство США опубликовало поздравление россиян с наступающим Новым годом. Видеозапись размещена в русскоязычном Telegram-канале дипмиссии.
С обращением выступил временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус. Он начал поздравление по-русски: «Дорогие друзья, с наступающим Новым годом», после чего продолжил речь на английском языке.
Дайкхаус передал поздравление россиянам и их семьям от имени американского народа. По его словам, дух этого времени года располагает к размышлениям, обновлению и надежде. Это время, когда люди во всем мире задумываются не только об уже пройденном пути, но и о том, куда двигаться дальше. «Последние годы принесли трудности, потери, разногласия. Однако история учит нас, что конфликты не должны определять будущее, если только мы сами этого не допустим», – сказал дипломат.
По его словам, наступление 2026 г. дает возможность «двигаться вперед, стремиться к миру как к общей ответственности и общему благу». Дайкхаус отметил, что россияне и американцы разделяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине. «Эти общие нити могут служить основой для построения более мирного будущего», – отметил он. Завершая обращение, он вновь перешел на русский язык: «Желаю здоровья, мира и благополучия в Новом году!».
Россиян с Новым годом уже поздравил президент России Владимир Путин, выступив из Кремля с традиционным новогодним обращением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. В своем выступлении глава государства отметил, что перед наступлением Нового года люди особенно остро ощущают течение времени и задумываются о будущем, которое во многом зависит от них самих. Путин подчеркнул, что народ России своими трудами, успехами и достижениями формирует новые страницы истории страны, а единство и взаимная поддержка имеют ключевое значение для ее суверенитета и безопасности.