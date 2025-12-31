Посольство США поздравило россиян с Новым годом пожеланием мирного будущего

Дайкхаус передал поздравление россиянам и их семьям от имени американского народа. По его словам, дух этого времени года располагает к размышлениям, обновлению и надежде. Это время, когда люди во всем мире задумываются не только об уже пройденном пути, но и о том, куда двигаться дальше. «Последние годы принесли трудности, потери, разногласия. Однако история учит нас, что конфликты не должны определять будущее, если только мы сами этого не допустим», – сказал дипломат.