Правительство проведет микроперепись населения в 2028 году

В сентябре 2024 г. Госдума приняла закон о переносе сроков микропереписи с 2026 г. на 2028 г. Законопроект был внесен правительством в июне 2024 г. В пояснительной записке отмечалось, что по действующему законодательству микроперепись проводится между всероссийскими переписями, но не позднее чем через пять лет после очередной переписи населения. Поскольку последняя перепись прошла в 2021 г., микроперепись должна была состояться не позднее 2026 г. Но было согласовано приостановление действие пункта закона, касающегося периодичности проведения микропереписи.