Правительство проведет микроперепись населения в 2028 году
Правительство России запланировало проведение выборочной переписи населения в 2028 г. Это следует из утвержденного плана мероприятий по реализации Стратегии действий в сфере семейной и демографической политики до 2036 г.
В документе говорится о «подготовке, проведении и подведении итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения РФ – микропереписи населения 2028 г.».
Ответственными исполнителями указаны Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры, а также Социальный фонд. В результате планируется получить и опубликовать актуальные сводные статистические данные о социальных и демографических характеристиках населения страны.
В сентябре 2024 г. Госдума приняла закон о переносе сроков микропереписи с 2026 г. на 2028 г. Законопроект был внесен правительством в июне 2024 г. В пояснительной записке отмечалось, что по действующему законодательству микроперепись проводится между всероссийскими переписями, но не позднее чем через пять лет после очередной переписи населения. Поскольку последняя перепись прошла в 2021 г., микроперепись должна была состояться не позднее 2026 г. Но было согласовано приостановление действие пункта закона, касающегося периодичности проведения микропереписи.