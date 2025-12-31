Аэропорт Тамбова приостановил прием и выпуск самолетов
Аэропорт Тамбова («Донское») ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохряняются в аэропортах Саратова, Самары и Пензы. В Самаре о введении ограничений объявили в 17:18 мск, в Пензе – в 17:26 мск. С 16:44 мск ограничения также действуют в аэропорту Саратова.