Аэропорт Тамбова приостановил прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохряняются в аэропортах Саратова, Самары и Пензы. В Самаре о введении ограничений объявили в 17:18 мск, в Пензе – в 17:26 мск. С 16:44 мск ограничения также действуют в аэропорту Саратова.