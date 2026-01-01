Газета
Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Херсонской области

Возбуждено уголовное дело о теракте по ст. 205 УК по факту гибели более 20 жителей в Херсонской области из-за ударов ВСУ в новогоднюю ночь. Об этом сообщила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в Telegram-канале.

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту», – уточнила Петренко. 

В новогоднюю ночь три дрона ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области.

В результате атаки 24 человека, в том числе ребенок, погибли, пострадали более 50 жителей. Один из дронов был с зажигательной смесью. Из-за пожара спасти больше людей не удалось. «Многие сгорели заживо», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что удар ВСУ был целенаправленным по месту, где мирные жители встречали Новый год. 

