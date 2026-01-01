Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Херсонской области

В результате атаки 24 человека, в том числе ребенок, погибли, пострадали более 50 жителей. Один из дронов был с зажигательной смесью. Из-за пожара спасти больше людей не удалось. «Многие сгорели заживо», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что удар ВСУ был целенаправленным по месту, где мирные жители встречали Новый год.