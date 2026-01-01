Экс-телеведущий Евгений Киселев объявлен в международный розыск
Экс-журналист и телеведущий Евгений Киселев
Московский суд заочно арестовал Киселева на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Он был объявлен в международный розыск 17 октября 2025 г. Киселева, как следует из материалов, заочно обвиняют в создании террористического сообщества или в руководстве таким сообществом по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ.
На прошлой неделе суд заочно приговорил основательницу издания «Медуза» (организация признана нежелательной на территории РФ и считается СМИ-иноагентом в России) Галину Тимченко
Тимченко признали виновной в организации деятельности иностранной или международной организации, работа которой признана нежелательной в России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).