Главная / Общество /

Экс-телеведущий Евгений Киселев объявлен в международный розыск

Ведомости

Экс-журналист и телеведущий Евгений Киселев (считается в России иноагентом) заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. 

Московский суд заочно арестовал Киселева на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Он был объявлен в международный розыск 17 октября 2025 г. Киселева, как следует из материалов, заочно обвиняют в создании террористического сообщества или в руководстве таким сообществом по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ.

На прошлой неделе суд заочно приговорил основательницу издания «Медуза» (организация признана нежелательной на территории РФ и считается СМИ-иноагентом в России) Галину Тимченко (считается в России иноагентом) к пяти годам колонии.

Тимченко признали виновной в организации деятельности иностранной или международной организации, работа которой признана нежелательной в России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). 

