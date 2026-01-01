Праздничные свечи или петарда могли стать причиной пожара на курорте в Швейцарии
Пожар в подвальном помещении клуба в Швейцарии начался после того, как бутылку с «праздничными свечами» поднесли слишком близко к деревянному потолку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные очевидцев.
Две француженки, которые, по их словам, находились в баре, рассказали телеканалу BFM TV, что видели, как начался пожар в подвальном помещении бара после того, как бутылку шампанского с «праздничными свечами» сверху поднесли слишком близко к потолку. «Огонь очень быстро распространился по потолку», – рассказала одна из собеседниц. По их словам, им удалось подняться по узкой лестнице на первый этаж, когда началась паника, и покинуть здание. Через несколько минут огонь достиг и первого этажа, добавили они. Радиостанция BFM показала видео, на котором официантка несет по бару бутылку с зажженной «фонтанной свечой».
Посол Италии в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо уточнил, что некий человек «запустил петарду внутри помещения», пишет Sky News. «Кто-то взорвал петарду внутри помещения, и она подожгла потолок, что и стало причиной пожара», – сказал он.
Дипломат также заявил, что спасатели испытывают трудности с доступом к помещению для проведения поисков, поскольку конструкция небезопасна.
В ночь на 1 января в баре в альпийском горнолыжном курортном городе Кран-Монтана произошел пожар. Министерство иностранных дел Италии сообщило, что, по данным местных властей, погибло по меньшей мере 40 человек, сообщает Sky News. Полиция Швейцарии на брифинге заявила о «десятках погибших». По словам очевидцев, в баре были, в основном, молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. Власти заявили, что инцидент рассматривается как пожар, а не как атака.
Кран-Монтана – муниципалитет в округе Сьерр кантона Вале в Швейцарии, расположенный в 40 км к северу от Маттерхорна.