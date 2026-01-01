Праздничные свечи или петарда могли стать причиной пожара на курорте в Швейцарии

Две француженки, которые, по их словам, находились в баре, рассказали телеканалу BFM TV, что видели, как начался пожар в подвальном помещении бара после того, как бутылку шампанского с «праздничными свечами» сверху поднесли слишком близко к потолку. «Огонь очень быстро распространился по потолку», – рассказала одна из собеседниц. По их словам, им удалось подняться по узкой лестнице на первый этаж, когда началась паника, и покинуть здание. Через несколько минут огонь достиг и первого этажа, добавили они. Радиостанция BFM показала видео, на котором официантка несет по бару бутылку с зажженной «фонтанной свечой».