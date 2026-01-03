Мосгорсуд утвердил реальные сроки фигурантам дела о краже на даче у Чубайса
«Мосгорсуд оставил приговор без изменений, отметил адвокат.
Еще в 2016 г. из особняка Чубайса в подмосковной деревне Переделкино было похищено имущество на сумму более 65 млн руб. Реальные сроки летом 2025 г. получили четверо фигурантов: бизнесмен Илья Сучков и вывозившие по его указанию технику член федерального политсовета РФ партии «Парнас» (ликвидирована по решению Верховного суда) Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин.
По версии следователей подмосковного управления МВД, из строящегося дома было украдено оборудование для умного дома, системы техзащиты и домашнего кинотеатра.
Хамовнический суд Москвы приговорил Сучкова к 7 годам исправительной колонии общего режима, Садаева – к 4,5 года. Уляхин и Поляков получили сроки меньше и были освобождены в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО.