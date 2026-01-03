Газета
Главная / Общество /

Мосгорсуд утвердил реальные сроки фигурантам дела о краже на даче у Чубайса

Ведомости

Мосгорсуд признал законным приговор с реальными сроками, который вынес Хамовнический суд Москвы в отношении фигурантов о краже имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Вячеслава Макарова.

«Мосгорсуд оставил приговор без изменений, отметил адвокат.

Еще в 2016 г. из особняка Чубайса в подмосковной деревне Переделкино было похищено имущество на сумму более 65 млн руб. Реальные сроки летом 2025 г. получили четверо фигурантов: бизнесмен Илья Сучков и вывозившие по его указанию технику член федерального политсовета РФ партии «Парнас» (ликвидирована по решению Верховного суда) Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин.

Суд приговорил фигурантов дела о краже на даче у Чубайса

Общество

По версии следователей подмосковного управления МВД, из строящегося дома было украдено оборудование для умного дома, системы техзащиты и домашнего кинотеатра.

Хамовнический суд Москвы приговорил Сучкова к 7 годам исправительной колонии общего режима, Садаева – к 4,5 года. Уляхин и Поляков получили сроки меньше и были освобождены в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО.

