В России появится должность врача по здоровому долголетию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании 22 декабря заявил, что рост продолжительности жизни и поддержка активного долголетия остаются ключевыми приоритетами государственной политики. Для этого утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста на ближайшие пять лет. В частности, правительство России намерено и дальше повышать пенсии по старости.