Главная / Общество /

В России появится должность врача по здоровому долголетию

Ведомости

В России в 2026 г. появится новая медицинская должность – «врач по медицине здорового долголетия». Соответствующее поручение содержится в документе правительства, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Министерство здравоохранения РФ должно внести эту позицию в номенклатуру должностей медицинских работников. Срок исполнения установлен до 1 апреля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании 22 декабря заявил, что рост продолжительности жизни и поддержка активного долголетия остаются ключевыми приоритетами государственной политики. Для этого утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста на ближайшие пять лет. В частности, правительство России намерено и дальше повышать пенсии по старости.

