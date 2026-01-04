Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В аэропорту «Внуково» введены временные ограничения

Ведомости

В московском аэропорту «Внуково» были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Из-за этого решения возможны изменения в расписании некоторых рейсов, отметил Кореняко. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Информация об изменениях в работе «Внуково» появилась в 9:02 мск. Ранее в 1:12 мск ограничения в аэропорту были сняты.

В ночь на 4 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа. 11 беспилотников были уничтожены над Московским регионом, включая три, летевших на Москву.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её