В аэропорту «Внуково» введены временные ограничения
В московском аэропорту «Внуково» были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Из-за этого решения возможны изменения в расписании некоторых рейсов, отметил Кореняко. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Информация об изменениях в работе «Внуково» появилась в 9:02 мск. Ранее в 1:12 мск ограничения в аэропорту были сняты.
В ночь на 4 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа. 11 беспилотников были уничтожены над Московским регионом, включая три, летевших на Москву.