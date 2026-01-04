Газета
Главная / Общество /

В аэропорту Калуги введены ограничения

Ведомости

В аэропорту Калуги (Грабцево) были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Сообщение об этом опубликовано в 14:29 мск.

Ограничения, как написал Кореняко, необходимы для обеспечения безопасности полетов.

При этом в 10:23 мск ограничения были с аэропорта сняты.

С 10:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА было ликвидировано в Белгородской области. Еще две воздушных цели российские военные поразили в Курском регионе и одну – в Рязанском.

