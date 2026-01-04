В аэропорту Калуги введены ограничения

С 10:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА было ликвидировано в Белгородской области. Еще две воздушных цели российские военные поразили в Курском регионе и одну – в Рязанском.