Силы ПВО сбили 11 беспилотников над тремя регионами России за три часа

В ночь на 4 января силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА. Росавиация ограничивала работу столичного аэропорта «Внуково». Кроме того, с 7:00 до 9:00 мск над регионами РФ было уничтожено 42 БПЛА. Из них большая часть – 12 единиц – была нейтрализована над территорией Рязанской области.