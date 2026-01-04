Силы ПВО сбили 11 беспилотников над тремя регионами России за три часа
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены с 10:00 до 13:00 мск 4 января, сообщает Минобороны.
Больше всего БПЛА было ликвидировано в Белгородской области. Еще две воздушных цели российские военные поразили в Курском регионе и одну – в Рязанском.
В ночь на 4 января силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА. Росавиация ограничивала работу столичного аэропорта «Внуково». Кроме того, с 7:00 до 9:00 мск над регионами РФ было уничтожено 42 БПЛА. Из них большая часть – 12 единиц – была нейтрализована над территорией Рязанской области.