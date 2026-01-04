В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены ограничения
В московских аэропортах «Жуковский» и «Домодедово» введены временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
С ограничениями также работает аэропорт Ярославля. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.
Вечером 4 января мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал об уничтожении беспилотников, которые летели в сторону столицы.
Меры по ограничению работы аэропортов чаще всего связаны с угрозой со стороны украинских дронов.