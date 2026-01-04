Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены ограничения

Ведомости

В московских аэропортах «Жуковский» и «Домодедово» введены временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

С ограничениями также работает аэропорт Ярославля. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Вечером 4 января мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал об уничтожении беспилотников, которые летели в сторону столицы.

Меры по ограничению работы аэропортов чаще всего связаны с угрозой со стороны украинских дронов.

Читайте также:Системы ПВО отразили атаку семи БПЛА на Москву
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её