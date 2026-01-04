Газета
Общество

В Москве к концу новогодних каникул ожидаются морозы до -20 градусов

Ведомости

Двадцатиградусные морозы могут прийти в Москву и Подмосковье к концу новогодних праздников. Об этом сообщает Гидрометцентр России, передает ТАСС.

В ночь на 9 января в столичном регионе при облачной погоде и снегопаде температура может понизиться до -19 градусов. Днем ожидается до -17 градусов, при этом будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

В ночь на 10 января, согласно предварительным прогнозам синоптиков, мороз в Москве и Московской области может усилиться до -20 градусов.

29 декабря 2025 г. синоптики сообщали, что потепление в Москве и Московской области ожидается на третьи сутки нового года – 3 января.

