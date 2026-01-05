В России могут ввести обязательную медиацию при разводе

Инициатива предполагает введение обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного урегулирования споров, особенно с участием детей. Кроме того, будет создан единый реестр медиаторов и определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для регулирования этой сферы.