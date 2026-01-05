В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
Правительство РФ утвердило план мероприятий, согласно которому будет подготовлен законопроект о введении обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации. Соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», пишет ТАСС со ссылкой на план по реализации семейной и демографической политики.
Инициатива предполагает введение обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного урегулирования споров, особенно с участием детей. Кроме того, будет создан единый реестр медиаторов и определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для регулирования этой сферы.
За подготовку законопроекта ответственными назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин России. Реализация мероприятий запланирована на 2026–2027 гг.
Планируется также учредить общественную награду «Почетный хранитель семейных традиций» для дедушек и бабушек, имеющих значительное количество внуков. Кроме того, с 2026 г. женщины, получившие звание «Мать-героиня», будут ежемесячно получать выплаты, превышающие 72 000 руб.