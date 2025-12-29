Правительство утвердило план мероприятий по поддержке семей с детьми
В рамках стратегии по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности до 2036 г. правительство утвердило план мероприятий, который содержит комплекс мер, направленных на всестороннюю поддержку семей с детьми. Об этом сообщил Telegram-канал кабмина.
С целью укрепления института семьи правительство планирует внести изменения в семейное законодательство. Одной из ключевых мер станет внедрение процедуры медиации для разрешения семейных конфликтов, говорится в сообщении.
Планируется также учредить общественную награду «Почетный хранитель семейных традиций» для дедушек и бабушек, имеющих значительное количество внуков. Кроме того, с 2026 г. женщины, получившие звание «Мать-героиня», будут ежемесячно получать выплаты, превышающие 72 000 руб.
Правительство проведет модернизацию перинатальных центров, женских консультаций, детских поликлиник и больниц. Будет введен стандарт медицинской помощи женщинам в послеродовом периоде. Ожидается, что это позволит большему числу людей пройти репродуктивную диспансеризацию.
В кабмине также подчеркнули, что социальная поддержка семей с детьми будет продолжена. Семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно получать семейную выплату. Также увеличится число вузов, предоставляющих скидки на платное обучение для студентов из многодетных семей.
«Главное здесь, чтобы семьи с детьми получали и поддержку, и заботу государства в любой жизненной ситуации. Конечно, это надо обеспечить по всей России», – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 декабря рассказал о законах, которые начнут действовать в России с января 2026 г. Среди них – расширение мер поддержки семей с детьми. В частности, отменяются ограничения по включению в страховой стаж периодов ухода за детьми до 1,5 года. Вводится новое пособие для работающих родителей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних. Женщины со званием «Мать-героиня» получат право на социальные льготы на уровне Героев России и Героев Труда. Володин подчеркнул, что решение демографических задач напрямую связано с будущим страны.