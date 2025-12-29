Правительство утвердило план мероприятий по поддержке семей с детьми

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 декабря рассказал о законах, которые начнут действовать в России с января 2026 г. Среди них – расширение мер поддержки семей с детьми. В частности, отменяются ограничения по включению в страховой стаж периодов ухода за детьми до 1,5 года. Вводится новое пособие для работающих родителей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних. Женщины со званием «Мать-героиня» получат право на социальные льготы на уровне Героев России и Героев Труда. Володин подчеркнул, что решение демографических задач напрямую связано с будущим страны.