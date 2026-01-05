Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Беременные вошли в зону риска из-за гонконгского гриппа

Ведомости

Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и лица с иммунодефицитом находятся в группе повышенного риска тяжелого течения гонконгского гриппа. Об этом рассказала «РИА Новости» доктор медицинских наук, инфекционист Елена Малинникова. Она пояснила, что у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких заболевание протекает особенно тяжело и описаны летальные случаи.

Специалист уточнила, что иммунодефицитные состояния могут быть как хроническими, так и временными. Временное снижение иммунитета может быть связано с переохлаждением, сильным стрессом или высокой физической нагрузкой.

Именно такое временное состояние способно серьезно утяжелить течение гонконгского гриппа, заключила врач-вирусолог.

21 декабря сообщалось, что пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Это связано с тем, что в праздничные дни люди реже контактируют друг с другом, находясь дома, что временно снижает распространение инфекции. Рост заболеваемости прогнозируется после возвращения к работе и учебе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её