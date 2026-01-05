Беременные вошли в зону риска из-за гонконгского гриппа

21 декабря сообщалось, что пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Это связано с тем, что в праздничные дни люди реже контактируют друг с другом, находясь дома, что временно снижает распространение инфекции. Рост заболеваемости прогнозируется после возвращения к работе и учебе.