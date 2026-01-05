Беременные вошли в зону риска из-за гонконгского гриппа
Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и лица с иммунодефицитом находятся в группе повышенного риска тяжелого течения гонконгского гриппа. Об этом рассказала «РИА Новости» доктор медицинских наук, инфекционист Елена Малинникова. Она пояснила, что у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких заболевание протекает особенно тяжело и описаны летальные случаи.
Специалист уточнила, что иммунодефицитные состояния могут быть как хроническими, так и временными. Временное снижение иммунитета может быть связано с переохлаждением, сильным стрессом или высокой физической нагрузкой.
Именно такое временное состояние способно серьезно утяжелить течение гонконгского гриппа, заключила врач-вирусолог.
21 декабря сообщалось, что пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Это связано с тем, что в праздничные дни люди реже контактируют друг с другом, находясь дома, что временно снижает распространение инфекции. Рост заболеваемости прогнозируется после возвращения к работе и учебе.