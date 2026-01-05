Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове

Ведомости

Временные ограничения введены на работу аэропорта в Саратове («Гагарин»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Представитель агентства проинформировал о введении ограничений в 10:29 мск. По его словам, мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 5 января ограничения также действовали в аэропортах Калуги («Грабцево»), Иванова («Южный»), Нижнего Новгорода («Чкалов») и Ярославля («Туношна»).

По данным Минобороны РФ, в ночь на 5 января силы ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа. Два из них пришлись на Московский регион, еще один был уничтожен над территорией Рязанской области.

