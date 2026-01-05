Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экспресс-тест для выявления рака запустят в России в течение трех лет

Ведомости

Тест-система для экспресс-диагностики онкологических заболеваний, основанная на ферментах морских микроорганизмов, может быть запущена в производство в течение трех лет. Об этом директор передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева сообщила ТАСС.

По ее словам, совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии ДВО РАН были обнаружены уникальные морские бактерии, способные продуцировать сильные ферменты щелочной фосфатазы, применимые в тест-системах для быстрого выявления рака. Ученые уже разработали технологию синтеза этих ферментов в биореакторах и создают полный производственный цикл: от выращивания микроорганизмов до очистки и выделения ферментов.

В настоящее время ведутся доклинические испытания, которые планируется завершить в течение двух лет. Еще через год предполагается провести клинические испытания, после чего технология будет предложена производителям экспресс-тестов для внедрения в практику.

В ноябре 2025 г. «Ведомости» писали, что страховщики наблюдают рост спроса на страхование на случай онкозаболеваний. В разных сегментах его фиксируют «Росгосстрах», «Согаз», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия», «Ренессанс страхование»,«Сберстрахование» и «Капитал лайф страхование жизни».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её