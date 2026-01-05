Экспресс-тест для выявления рака запустят в России в течение трех лет
Тест-система для экспресс-диагностики онкологических заболеваний, основанная на ферментах морских микроорганизмов, может быть запущена в производство в течение трех лет. Об этом директор передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева сообщила ТАСС.
По ее словам, совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии ДВО РАН были обнаружены уникальные морские бактерии, способные продуцировать сильные ферменты щелочной фосфатазы, применимые в тест-системах для быстрого выявления рака. Ученые уже разработали технологию синтеза этих ферментов в биореакторах и создают полный производственный цикл: от выращивания микроорганизмов до очистки и выделения ферментов.
В настоящее время ведутся доклинические испытания, которые планируется завершить в течение двух лет. Еще через год предполагается провести клинические испытания, после чего технология будет предложена производителям экспресс-тестов для внедрения в практику.
В ноябре 2025 г. «Ведомости» писали, что страховщики наблюдают рост спроса на страхование на случай онкозаболеваний. В разных сегментах его фиксируют «Росгосстрах», «Согаз», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия», «Ренессанс страхование»,«Сберстрахование» и «Капитал лайф страхование жизни».