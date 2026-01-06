С 9 января в России начнут штрафовать за тонировку всех автомобилей
С 9 января автовладельцев в России смогут штрафовать за неправильную тонировку на любых транспортных средствах. Это относится и к машинам, временно ввезенным на территорию страны, сообщил ТАСС член комиссии общественной палаты РФ Евгений Машаров.
По его словам, новый федеральный закон устраняет правовой пробел, которым ранее пользовались водители временно ввезенных автомобилей. Ранее действовавший Технический регламент Таможенного союза не распространялся на транспорт, прибывший из стран, не входящих в ЕАЭС.
Госдума приняла поправки о введении штрафов для владельцев автомобилей, временно ввезенных в Россию, за нарушения правил тонировки 17 декабря. «Ведомости» писали, что сумма штрафа при этом останется прежней и составит 500 руб. В случае неисполнения требования снять тонировку далее применяется ст. 19.3 КоАП, которая предусматривает наказание до ареста до 15 суток.