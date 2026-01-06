С 9 января в России начнут штрафовать за тонировку всех автомобилей

Госдума приняла поправки о введении штрафов для владельцев автомобилей, временно ввезенных в Россию, за нарушения правил тонировки 17 декабря. «Ведомости» писали, что сумма штрафа при этом останется прежней и составит 500 руб. В случае неисполнения требования снять тонировку далее применяется ст. 19.3 КоАП, которая предусматривает наказание до ареста до 15 суток.