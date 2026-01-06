Средний возраст рождения первого ребенка в России составил 26 лет

19 декабря президент РФ Владимир Путин призвал сделать рождение детей «модным» явлением. Президент отметил, что сегодня молодые люди, особенно женщины, сначала стремятся получить образование, затем повысить уровень квалификации и сделать первые шаги в карьере. «А там уже 30 лет, и появляется первый ребенок только. А на второго уже сил не хватает – и так далее», – сказал Путин.