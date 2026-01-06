Средний возраст рождения первого ребенка в России составил 26 лет
Средний возраст рождения первого ребенка в России сегодня составляет около 26 лет. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталию Долгушину. Она отметила, что откладывание беременности на более поздний возраст может ухудшать репродуктивное здоровье и повышать риск бесплодия.
В России уделяется большое внимание охране репродуктивного здоровья, напомнила Долгушина. Ежегодно профилактические осмотры проходят 97% подростков 15-17 лет, причем заболевания репродуктивной системы выявляются примерно у 4-5% из них. С 2024 г. стартовала масштабная диспансеризация взрослого населения, которую за 10 месяцев 2025 г. прошли почти 13 млн человек. У подавляющего большинства заболеваний не обнаружено.
Распространенность бесплодия у женщин за последние 10 лет не увеличилась, сообщила специалист. Более частое выявление этого диагноза у женщин, по словам эксперта, связано с их большей активностью в обращении за профилактической медицинской помощью по сравнению с мужчинами.
19 декабря президент РФ Владимир Путин призвал сделать рождение детей «модным» явлением. Президент отметил, что сегодня молодые люди, особенно женщины, сначала стремятся получить образование, затем повысить уровень квалификации и сделать первые шаги в карьере. «А там уже 30 лет, и появляется первый ребенок только. А на второго уже сил не хватает – и так далее», – сказал Путин.