Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД сообщило о схеме мошенников с блокировкой банковских карт

Ведомости

Мошенники в России стали пользоваться процедурой блокировки банковских карт в корыстных целях, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Для этого они получают персональные данные гражданина, звонят в банк от его лица и оставляют обращение об утере карты или несанкционированных операциях.

По данным ведомства, такое сообщение в банк приводит к блокировке карты. После этого злоумышленники звонят жертве, которой принадлежит счет, используют психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех остальных средств в финансовых организациях. Они вымогают деньги за «разблокировку» денег или за их «защиту», подчеркнули представители МВД России.

3 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в стране оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками. В 2026 г. правительство разработает проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Решение, как отметили в кабмине, позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь