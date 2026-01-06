МВД сообщило о схеме мошенников с блокировкой банковских карт

По данным ведомства, такое сообщение в банк приводит к блокировке карты. После этого злоумышленники звонят жертве, которой принадлежит счет, используют психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех остальных средств в финансовых организациях. Они вымогают деньги за «разблокировку» денег или за их «защиту», подчеркнули представители МВД России.