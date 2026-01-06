МВД сообщило о схеме мошенников с блокировкой банковских карт
Мошенники в России стали пользоваться процедурой блокировки банковских карт в корыстных целях, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Для этого они получают персональные данные гражданина, звонят в банк от его лица и оставляют обращение об утере карты или несанкционированных операциях.
По данным ведомства, такое сообщение в банк приводит к блокировке карты. После этого злоумышленники звонят жертве, которой принадлежит счет, используют психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех остальных средств в финансовых организациях. Они вымогают деньги за «разблокировку» денег или за их «защиту», подчеркнули представители МВД России.
3 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в стране оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками. В 2026 г. правительство разработает проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Решение, как отметили в кабмине, позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной.