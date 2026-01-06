В 2025 году в «Яндексе» чаще всего искали значения слов «Сигма-бой» и «Латяо»
Самые частые запросы в «Яндексе» о значении слов в 2025 г. были связаны с «Сигма-боем», «Свагой» и «Латяо», сообщили ТАСС в компании.
«Аналитики компании выясняли, что в 2025 г. пользователи "Поиска" "Яндекса" чаще всего задавали запросы о значении новых слов "Сигма-бой", "Свага" и "Латяо", – отметили представители поисковика.
Пользователи также интересовались значением слова «Дропперство», междометия «Окак» и обращения «Мабой». Аналитики также рассказали, что среди новых слов в сфере технологий популярными стали «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент».
Специалисты сервиса анализировали запросы в период с января по ноябрь 2025 г. Они не включили в результаты аббревиатуры, имена собственные, понятия из категории 18+ и слова без значения. Выражения и словосочетания также не попали в итоговый список.
В сентябре 2025 г. проект «Слово года» определил топ-40 «терминов», которыми пользуется русскоговорящее население мира. В рейтинг вошли слова «окак», «бомбардиро крокодило», «лабубу», «токсик», «цифровой рубль», «ценности» и «победа». 11 декабря награда была присвоена слову «зумер».