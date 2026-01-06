Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Перми

В ночь на 6 января силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России. Из них 29 дронов было нейтрализовано в Брянской области, 15 – в Белгородской, 13 – в Ярославской. Атаки также были отражены в небе над Новгородской, Смоленской, Курской, Пензенской, Тверской, Астраханской и Ростовской областями, а также в Республике Башкортостан и других субъектах РФ.