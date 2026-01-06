Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Перми
В аэропорту Перми начали действовать ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Публикация об этом появилась в его Telegram-канале в 9:50 мск.
По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 9:40 такие же меры были введены в аэропорту Оренбурга, но их отменили в 9:53, одновременно с ограничениями в авиагавани Нижнекамска («Бегишево»). С 7:50 выпуск и прием самолетов ограничен в аэропорту Ижевска.
В ночь на 6 января силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России. Из них 29 дронов было нейтрализовано в Брянской области, 15 – в Белгородской, 13 – в Ярославской. Атаки также были отражены в небе над Новгородской, Смоленской, Курской, Пензенской, Тверской, Астраханской и Ростовской областями, а также в Республике Башкортостан и других субъектах РФ.