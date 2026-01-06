В России планируется развитие удаленки для пенсионеров
В России планируется развитие форм надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения, передает ТАСС, ознакомившись с соответствующим пунктом плана, который утвержден правительством РФ.
По данным агентства, для достижения этой цели региональные власти будут реализовывать тематические проекты и мероприятия. Они будут ежегодно докладывать о результатах этой работы в Минтруд России.
Кроме того, в плане подразумевается проведение профессионального обучения для россиян в возрасте 50 лет и старше, людей предпенсионного возраста. Они также смогут получать дополнительное профессиональное образование при поддержке государства. Как отметил ТАСС, такие меры будут направлены на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.
24 декабря сообщалось, что в Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие» будет создана образовательная программа «Освой Max», которая поможет людям старшего возраста адаптироваться в национальном мессенджере. Пройти обучение смогут жители старшего поколения подмосковных Красногорска, Одинцова, Клина, Королева, Пушкина и Орехово-Зуева в восьми центрах «Активного долголетия». Затем программа будет расширена до 68 центров.