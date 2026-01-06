В России планируется развитие удаленки для пенсионеров

Кроме того, в плане подразумевается проведение профессионального обучения для россиян в возрасте 50 лет и старше, людей предпенсионного возраста. Они также смогут получать дополнительное профессиональное образование при поддержке государства. Как отметил ТАСС, такие меры будут направлены на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.