«Активное долголетие» научит пенсионеров Подмосковья пользоваться Max
В Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие» будет создана образовательная программа «Освой Max», которая поможет людям старшего возраста адаптироваться в национальном мессенджере. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель платформы.
Пройти обучение смогут жители старшего поколения подмосковных Красногорска, Одинцова, Клина, Королева, Пушкина и Орехово-Зуева в восьми центрах «Активного долголетия». Затем программа будет расширена до 68 центров.
Пенсионерам расскажут о правилах безопасности, научат их создавать групповые чаты, настраивать двухфакторную аутентификацию и записывать видеосообщения. Курс включает шесть практических уроков об основных сценариях использования мессенджера. Занятия будут проходить в офлайн и онлайн форматах. При желании урок можно будет пройти повторно.
16 декабря стало известно, что москвичи старшего поколения смогут пройти курс по использованию мессенджера Max в рамках проекта «Московское долголетие». Обучение рассчитано на жителей Москвы старше 55 лет и стартует в 11 флагманских центрах «Московского долголетия». В дальнейшем курс планируют распространить на всю сеть центров и партнеров проекта.