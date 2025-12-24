Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Активное долголетие» научит пенсионеров Подмосковья пользоваться Max

Ведомости

В Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие» будет создана образовательная программа «Освой Max», которая поможет людям старшего возраста адаптироваться в национальном мессенджере. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель платформы.

Пройти обучение смогут жители старшего поколения подмосковных Красногорска, Одинцова, Клина, Королева, Пушкина и Орехово-Зуева в восьми центрах «Активного долголетия». Затем программа будет расширена до 68 центров.

Пенсионерам расскажут о правилах безопасности, научат их создавать групповые чаты, настраивать двухфакторную аутентификацию и записывать видеосообщения. Курс включает шесть практических уроков об основных сценариях использования мессенджера. Занятия будут проходить в офлайн и онлайн форматах. При желании урок можно будет пройти повторно.

16 декабря стало известно, что москвичи старшего поколения смогут пройти курс по использованию мессенджера Max в рамках проекта «Московское долголетие». Обучение рассчитано на жителей Москвы старше 55 лет и стартует в 11 флагманских центрах «Московского долголетия». В дальнейшем курс планируют распространить на всю сеть центров и партнеров проекта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь