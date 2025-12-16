Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Участников «Московского долголетия» научат пользоваться мессенджером Max

Ведомости

Москвичи старшего поколения смогут пройти курс по использованию мессенджера Max в рамках проекта «Московское долголетие». Образовательная программа получила название «Освой Max», сообщили в компании.

Обучение рассчитано на жителей Москвы старше 55 лет и стартует в 11 флагманских центрах «Московского долголетия». В дальнейшем курс планируют распространить на всю сеть центров и партнеров проекта.

Программа включает шесть практических занятий – от создания профиля и выбора аватара до организации групповых звонков и назначения администраторов чатов в Max. Слушателей научат пользоваться групповыми чатами и видеозвонками, настраивать параметры безопасности, отправлять голосовые сообщения и записывать видеокружки. При необходимости любой урок можно будет пройти повторно.

Директор по продукту Max Евгений Ширинкин сообщил, что в мессенджере зарегистрировано около 10 млн пользователей старшего поколения. «Наша цель – помочь людям почувствовать себя уверенно в новом продукте и освоить все основные сценарии использования мессенджера, чтобы быть на связи с близкими в России и за рубежом в любое время», – отметил он.

Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов подчеркнул, что 90% пользователей интернета в старшем возрасте считают, что онлайн-сервисы упрощают многие процессы и дела.

15 декабря сообщалось, что в Max был запущен режим «Семейная защита». Он позволяет защитить детей, пожилых родственников и других близких от мошенников, спама и нежелательного контента. Функция представляет собой набор настроек в профиле, с помощью которых можно ограничивать входящие сообщения и звонки, добавление в чаты и доступный для просмотра контент.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте