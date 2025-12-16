Участников «Московского долголетия» научат пользоваться мессенджером Max
Москвичи старшего поколения смогут пройти курс по использованию мессенджера Max в рамках проекта «Московское долголетие». Образовательная программа получила название «Освой Max», сообщили в компании.
Обучение рассчитано на жителей Москвы старше 55 лет и стартует в 11 флагманских центрах «Московского долголетия». В дальнейшем курс планируют распространить на всю сеть центров и партнеров проекта.
Программа включает шесть практических занятий – от создания профиля и выбора аватара до организации групповых звонков и назначения администраторов чатов в Max. Слушателей научат пользоваться групповыми чатами и видеозвонками, настраивать параметры безопасности, отправлять голосовые сообщения и записывать видеокружки. При необходимости любой урок можно будет пройти повторно.
Директор по продукту Max Евгений Ширинкин сообщил, что в мессенджере зарегистрировано около 10 млн пользователей старшего поколения. «Наша цель – помочь людям почувствовать себя уверенно в новом продукте и освоить все основные сценарии использования мессенджера, чтобы быть на связи с близкими в России и за рубежом в любое время», – отметил он.
Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов подчеркнул, что 90% пользователей интернета в старшем возрасте считают, что онлайн-сервисы упрощают многие процессы и дела.
15 декабря сообщалось, что в Max был запущен режим «Семейная защита». Он позволяет защитить детей, пожилых родственников и других близких от мошенников, спама и нежелательного контента. Функция представляет собой набор настроек в профиле, с помощью которых можно ограничивать входящие сообщения и звонки, добавление в чаты и доступный для просмотра контент.