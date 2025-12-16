Участников «Московского долголетия» научат пользоваться мессенджером Max

Директор по продукту Max Евгений Ширинкин сообщил, что в мессенджере зарегистрировано около 10 млн пользователей старшего поколения. «Наша цель – помочь людям почувствовать себя уверенно в новом продукте и освоить все основные сценарии использования мессенджера, чтобы быть на связи с близкими в России и за рубежом в любое время», – отметил он.