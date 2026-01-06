В Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты услуг ЖКХ за декабрь
Россияне должны оплатить жилищно-коммунальные услуги за декабрь до 12 января, так как 10 января выпадает на субботу. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает «РИА Новости».
«В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 г. эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число – это суббота», – подчеркнул он.
По словам Аксененко, пени за просрочку при этом начисляться не будут. Парламентарий добавил, что следующая оплата за услуги ЖКХ должна быть внесена до 10 февраля.
С 1 марта 2026 г. срок оплаты квитанций за ЖКУ в России сдвинется с 10 на 15 число месяца. В октябре 2025 г. доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев говорил, что такое решение связано с выдачей зарплат большинству россиян в период с 10 по 15 дни месяца. Кроме того, с 1 марта будут изменены и сроки получения квитанций за ЖКХ, отметил Моисеев. Они будут приходить не до первого, а до пятого числа ежемесячно.