В Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты услуг ЖКХ за декабрь

С 1 марта 2026 г. срок оплаты квитанций за ЖКУ в России сдвинется с 10 на 15 число месяца. В октябре 2025 г. доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев говорил, что такое решение связано с выдачей зарплат большинству россиян в период с 10 по 15 дни месяца. Кроме того, с 1 марта будут изменены и сроки получения квитанций за ЖКХ, отметил Моисеев. Они будут приходить не до первого, а до пятого числа ежемесячно.