В Госдуме рассказали о возможном льготном тарифе на электроэнергию для дачников

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост тарифов ЖКХ неизбежен, он происходит из-за инфляции. При этом он подчеркнул, что самое главное – «чтобы они росли в меру». По мнению российского лидера, чтобы тарифы «не взлетали до небес», за ними должна следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).