В Госдуме рассказали о возможном льготном тарифе на электроэнергию для дачников
Владельцам жилых домов в садоводческих товариществах могут предоставить льготные тарифы на электроэнергию, сообщил «Российской газете» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Эта проблема давно назрела и требует системного решения. В настоящее время в Государственную думу внесена инициатива об установлении на федеральном уровне льготного тарифа для владельцев зарегистрированных жилых домов в садоводческих товариществах», – отметил он.
По словам Чаплина, такая инициатива подразумевает введение понижающего коэффициента 0,7 к действующему тарифу. Он подчеркнул, что мера позволит создать равные условия «для миллионов наших граждан», пояснив, что они зачастую имеют в собственности дачу или дом в СНТ как единственное доступное жилье.
9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост тарифов ЖКХ неизбежен, он происходит из-за инфляции. При этом он подчеркнул, что самое главное – «чтобы они росли в меру». По мнению российского лидера, чтобы тарифы «не взлетали до небес», за ними должна следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).