Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Путин поздравил россиян с Рождеством ХристовымВ подмосковном храме президент пообщался с присутствующими военнослужащими и их семьями
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Телеграмма лидера государства опубликована на сайте Кремля.
Праздник дарит миллионам людей надежду и радость приобщения к духовным традициям, отметил президент.
Путин подчеркнул роль Русской православной церкви в единении общества, сохранении исторического и культурного наследия, а также в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.
В Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с президентом на службе были военнослужащие и их семьи, передает «РИА Новости». Рядом с президентом находились трое военнослужащих – Героев России.
По окончании службы он пообщался с присутствовавшими в храме. Путин сказал, что Бога часто называют спасителем, потому что для этого он и пришел на землю.
«Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей», – сказал президент.
Путин поздравил военнослужащих и их семьи с Рождеством и с наступившим новым годом: «Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами».
В 2025 г. Путин также встретил Рождество вместе с участниками спецоперации, их семьями и волонтерами. В рождественскую ночь он посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В 2024 г. президент посещал богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном Ново-Огареве. Вместе с ним на службе были семьи военных, погибших в зоне спецоперации.