Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

В подмосковном храме президент пообщался с присутствующими военнослужащими и их семьями
Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Телеграмма лидера государства опубликована на сайте Кремля.

Праздник дарит миллионам людей надежду и радость приобщения к духовным традициям, отметил президент.

Путин подчеркнул роль Русской православной церкви в единении общества, сохранении исторического и культурного наследия, а также в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.

В Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с президентом на службе были военнослужащие и их семьи, передает «РИА Новости». Рядом с президентом находились трое военнослужащих – Героев России.

По окончании службы он пообщался с присутствовавшими в храме. Путин сказал, что Бога часто называют спасителем, потому что для этого он и пришел на землю.

«Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей», – сказал президент.

Путин поздравил военнослужащих и их семьи с Рождеством и с наступившим новым годом: «Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами».

В 2025 г. Путин также встретил Рождество вместе с участниками спецоперации, их семьями и волонтерами. В рождественскую ночь он посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В 2024 г. президент посещал богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном Ново-Огареве. Вместе с ним на службе были семьи военных, погибших в зоне спецоперации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её