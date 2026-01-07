Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

В 2025 г. Путин также встретил Рождество вместе с участниками спецоперации, их семьями и волонтерами. В рождественскую ночь он посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В 2024 г. президент посещал богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном Ново-Огареве. Вместе с ним на службе были семьи военных, погибших в зоне спецоперации.