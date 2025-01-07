Путин в поздравлении россиян с Рождеством напомнил о традициях и идеалах
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны, празднующих Рождество, с этим праздником, который «дорог миллионам людей во всем мире».
«В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», – говорится в поздравлении.
Глава государства высоко отметил роль РПЦ и других христианских конфессий в «единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия» и укрепление института семьи, воспитание молодежи, а также утверждение в обществе таких идеалов, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.
В рождественскую ночь в 2024 г. Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном Ново-Огареве. Вместе с президентом России на службе были семьи военных, погибших в зоне спецоперации.