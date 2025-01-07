Путин в поздравлении россиян с Рождеством напомнил о традициях и идеалах

Путин в рождественскую ночь посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве вместе с участниками спецоперации, их семьями и волонтерами. После этого президент приехал в храм Христа Спасителя, где поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством.