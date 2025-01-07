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Путин в поздравлении россиян с Рождеством напомнил о традициях и идеалах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны, празднующих Рождество, с этим праздником, который «дорог миллионам людей во всем мире».

«В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», – говорится в поздравлении.

Глава государства высоко отметил роль РПЦ и других христианских конфессий в «единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия» и укрепление института семьи, воспитание молодежи, а также утверждение в обществе таких идеалов, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

Путин в рождественскую ночь посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве вместе с участниками спецоперации, их семьями и волонтерами. После этого президент приехал в храм Христа Спасителя, где поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством.

В рождественскую ночь в 2024 г. Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном Ново-Огареве. Вместе с президентом России на службе были семьи военных, погибших в зоне спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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