Ряд российских аэропортов возобновили работу после введения ограничений

Аэропорты Владикавказа («Беслан»), Геленджика, Грозного («Северный»), Магаса и Сочи снова принимают и отправляют рейсы. Ограничения на их работу сняты. Об этом объявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.