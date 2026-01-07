Газета
Ряд российских аэропортов возобновили работу после введения ограничений

Аэропорты Владикавказа («Беслан»), Геленджика, Грозного («Северный»), Магаса и Сочи снова принимают и отправляют рейсы. Ограничения на их работу сняты. Об этом объявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Временные ограничения применялись для обеспечения безопасности полетов. Меры вводились вечером 6 января и ночью 7 января.

Минобороны России сообщало об уничтожении дежурными системами противовоздушной обороны 32 украинских беспилотников над российскими регионами с 20:00 6 января до 07:00 7 января. Атаки были отражены над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Северной Осетией, Белгородской и Воронежской областями, Черным и Азовским морями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в регионе в результате атаки дронов загорелись несколько резервуаров на нефтебазе в Старооскольском округе. Предварительно, никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте.

