На западе Нидерландов почти полностью остановили поезда из-за снега

Ведомости

Движение поездов в западной части Нидерландов почти полностью остановлено из-за снега, сообщила железнодорожная сеть ProRail.

«На западе страны наблюдается сокращение или полное отсутствие поездов», – отмечается в публикации. Представители перевозчика подчеркнули, что приостановка движения необходима, так как на железной дороге растет количество проблем, связанных с погодными условиями.

На востоке страны также зафиксированы перебои в движении составов из-за снега. Международные пассажирские поезда продолжают курсировать, за исключением маршрута Eurocity Direct между Брюсселем и Амстердамом.

7 января также был задержан поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в Брест. Его остановили на перегоне Стайки – Можеевка в Белоруссии по техническим причинам.

