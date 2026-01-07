На западе Нидерландов почти полностью остановили поезда из-за снега
Движение поездов в западной части Нидерландов почти полностью остановлено из-за снега, сообщила железнодорожная сеть ProRail.
«На западе страны наблюдается сокращение или полное отсутствие поездов», – отмечается в публикации. Представители перевозчика подчеркнули, что приостановка движения необходима, так как на железной дороге растет количество проблем, связанных с погодными условиями.
На востоке страны также зафиксированы перебои в движении составов из-за снега. Международные пассажирские поезда продолжают курсировать, за исключением маршрута Eurocity Direct между Брюсселем и Амстердамом.
7 января также был задержан поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в Брест. Его остановили на перегоне Стайки – Можеевка в Белоруссии по техническим причинам.