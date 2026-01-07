Газета
Главная / Общество /

В Москве более 1 млн человек посетили рождественские богослужения

Ведомости

Более 1 млн человек посетили рождественские богослужения в Москве. Их проводили 534 храма. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

По словам Сучкова, инцидентов и несчастных случаев в Рождественскую ночь не было. Ключевую роль в обеспечении общественной безопасности в ходе праздничных богослужений сыграли силовые структуры.

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В этот день рождение Сына Божьего в Вифлееме празднуют Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви. В России Рождество как официальный праздник вновь стали отмечать с 1991 г.

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с Путиным на службе были военные и их семьи. По окончании службы он пообщался с присутствовавшими в храме.

