В Москве более 1 млн человек посетили рождественские богослужения
Более 1 млн человек посетили рождественские богослужения в Москве. Их проводили 534 храма. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
По словам Сучкова, инцидентов и несчастных случаев в Рождественскую ночь не было. Ключевую роль в обеспечении общественной безопасности в ходе праздничных богослужений сыграли силовые структуры.
7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В этот день рождение Сына Божьего в Вифлееме празднуют Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви. В России Рождество как официальный праздник вновь стали отмечать с 1991 г.
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с Путиным на службе были военные и их семьи. По окончании службы он пообщался с присутствовавшими в храме.