Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда
В аэропорту Волгограда отменили ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, эти меры принимались доя обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали с 16:52 до 18:23 мск. В течение 7 января такие же меры были приняты в авиагаванях Сочи, Владикавказа, Грозного, Магаса. Все они отменены.
В период с 23:00 6 января до 7:00 7 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 32 украинских беспилотника. Из них пять уничтожено над акваторией Черного моря, два над Крымом, по одному – над Краснодарским краем и Северной Осетией.