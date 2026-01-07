Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда

В период с 23:00 6 января до 7:00 7 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 32 украинских беспилотника. Из них пять уничтожено над акваторией Черного моря, два над Крымом, по одному – над Краснодарским краем и Северной Осетией.