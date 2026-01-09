В Москве задействовали максимальное число спецтехники из-за снегопада

Работы по ликвидации последствий снегопада проводятся круглосуточно. Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы. К реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Днем будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.