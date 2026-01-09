В Москве задействовали максимальное число спецтехники из-за снегопада
В Москве задействовано максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки из-за мощного снегопада и ветра с порывами до 18 м/с. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Работы по ликвидации последствий снегопада проводятся круглосуточно. Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы. К реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Днем будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
Снегопад продлится до утра 10 января, самые интенсивные осадки ожидаются в первой половине дня 9 января. Водителям рекомендуется при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте или быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и не препятствовать движению колонн техники.
9 января центр погоды «Фобос» сообщил, что ночью на Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад. За сутки в столице выпало 10–13 мм осадков, что составляет 20–25% от январской нормы. Наиболее интенсивные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что к вечеру 9 января высота сугробов в Москве может достичь 65 см. Это станет абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений. Прежний максимум составлял 57 см.