Володин сообщил о включении периода ухода за детьми в страховой стаж
Закон, согласно которому в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без ограничений, вступил в силу с 1 января 2026 г. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что ранее родителям, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.
Кроме того, документ уточнил порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня, тройня и др. Периоды ухода за детьми при расчете им стажа будут учитываться отдельно и суммироваться. Подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Социального фонда или через «Госуслуги». Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января текущего года, все периоды зачтутся автоматически.
Володин назвал вопросы демографии безусловным приоритетом в работе Госдумы. По его словам, за 2025 г. принято девять законов в этой сфере и еще восемь, направленных на охрану здоровья. За последние два года количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%. На конец ноября 2025 г. их было 2,89 млн, что на 8,8% больше, чем в начале прошлого года.
29 декабря 2025 г. кабмин в рамках стратегии по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности до 2036 г. утвердил план мероприятий, который содержит меры, направленные на всестороннюю поддержку семей с детьми. Для укрепления института семьи планируется внести изменения в семейное законодательство. Одной из ключевых мер станет внедрение процедуры медиации для разрешения семейных конфликтов.
В правительстве отметили, что социальная поддержка семей с детьми продолжится. Семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно получать семейную выплату. Кроме того, вырастет число вузов, предоставляющих скидки на платное обучение для студентов из многодетных семей.