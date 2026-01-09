Володин сообщил о включении периода ухода за детьми в страховой стаж

Володин назвал вопросы демографии безусловным приоритетом в работе Госдумы. По его словам, за 2025 г. принято девять законов в этой сфере и еще восемь, направленных на охрану здоровья. За последние два года количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%. На конец ноября 2025 г. их было 2,89 млн, что на 8,8% больше, чем в начале прошлого года.