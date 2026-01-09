Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины Захаровой
Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления с участием российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии. Об этом говорится на сайте театра.
Выступления были запланированы на 20 и 21 января. Вместе с Захаровой на сцену должен был выйти ее супруг – скрипач Вадим Репин.
В театре сообщили, что мероприятия временно отложены «в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля». Зрителям предложили вернуть деньги за билеты.
Как пишет газета Nazione, решение последовало после обращения посольства Украины в Италии. В конце декабря дипмиссия направила письма властям Флоренции и руководству театра с призывом отменить выступления. Это объяснялось тем, что Захарова была депутатом Госдумы V созыва в период, когда парламент принимал решения по Крыму и Донбассу.
Это не первый случай отмены выступлений российских артистов и деятелей культуры за рубежом. Так, 21 июля организаторы из Королевского дворца в Казерте объявили об отмене запланированного на 27 июля концерта с участием дирижера Валерия Гергиева. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал это решение, при этом депутаты от «Движения 5 звезд» назвали отмену концерта противоположностью демократии.