Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины Захаровой

Это не первый случай отмены выступлений российских артистов и деятелей культуры за рубежом. Так, 21 июля организаторы из Королевского дворца в Казерте объявили об отмене запланированного на 27 июля концерта с участием дирижера Валерия Гергиева. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал это решение, при этом депутаты от «Движения 5 звезд» назвали отмену концерта противоположностью демократии.