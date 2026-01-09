В Московской области за 12 часов выпало до 40% месячной нормы осадков
В Московском регионе за последние 12 часов выпало до 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его данным, на опорной метеостанции ВДНХ за это время зафиксировали 14 мм осадков, столько же выпало на Балчуге, что соответствует 26% месячной нормы. Наибольшее количество снега зафиксировано в ближнем Подмосковье. В Домодедово выпал 21 мм осадков – это 40% нормы всего января.
Значительные показатели отмечены и в других районах области. В Дмитрове за полдня выпало 18 мм осадков, в Павловском Посаде и Подмосковной – по 16 мм, в Кашире и Ново-Иерусалиме – по 14 мм, в Наро-Фоминске и Михайловском – по 13 мм, в Клину, Волоколамске, Черустях и Луховицах – по 12 мм.
Как отметил синоптик, в идеальных условиях 1 мм осадков соответствует примерно 1 см снежного покрова. Утром высота сугробов в Москве на метеостанциях составляла 30–32 см. В отдельных районах, по неофициальным данным, в Кузьминках и Коньково она достигала 54 см.
«В ближайшие часы снег начнет заметно ослабевать», – сообщил Тишковец.
До этого власти Москвы сообщали, что из-за снегопада и ветра с порывами до 18 м/с в городе задействовали максимальное количество специальной техники. Работы по ликвидации последствий непогоды ведутся круглосуточно. В приоритетном порядке расчищают подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы.