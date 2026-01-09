В Московской области за 12 часов выпало до 40% месячной нормы осадков

Значительные показатели отмечены и в других районах области. В Дмитрове за полдня выпало 18 мм осадков, в Павловском Посаде и Подмосковной – по 16 мм, в Кашире и Ново-Иерусалиме – по 14 мм, в Наро-Фоминске и Михайловском – по 13 мм, в Клину, Волоколамске, Черустях и Луховицах – по 12 мм.