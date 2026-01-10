Соцфонд провел перерасчет пенсий для 400 000 матерей

Соцфонд провел перерасчет пенсий для 400 000 матерейНовый закон о страховом стаже вступил в силу с 1 января
Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 000 матерей, воспитывающих пятерых и более детей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные фонда.
Основную часть пенсий многодетным женщинам пересчитали без подачи заявления. Эта работа ведется, в том числе, в праздничные дни. Глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что для этого сотрудники формировали списки тех, кто имеет право на повышение пенсии, на основании имеющихся в фонде данных.
Подать заявление на перерасчет пенсии многодетные матери могут в клиентских службах Соцфонда или через «Госуслуги». Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026г., все периоды зачтутся автоматически.
Закон, согласно которому в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без ограничений, вступил в силу с 1 января 2026 г. Кроме того, документ уточнил порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня, тройня и др. Периоды ухода за детьми при расчете им стажа будут учитываться отдельно и суммироваться.