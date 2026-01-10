Соцфонд провел перерасчет пенсий для 400 000 матерей

Закон, согласно которому в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без ограничений, вступил в силу с 1 января 2026 г. Кроме того, документ уточнил порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня, тройня и др. Периоды ухода за детьми при расчете им стажа будут учитываться отдельно и суммироваться.