Прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве

Столичная прокуратура взяла на контроль меры по ликвидации последствий сильного снегопада в Москве, включая уборку снега и наледи. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Прокуроры напомнили, что с 8 по 10 января в городе выпало значительное количество осадков. Специалисты надзорного ведомства проконтролируют ход устранения скоплений снега на территориях, а также своевременность очистки скатных кровель многоквартирных домов и выступающих элементов фасадов.

Прокуратура также напомнила об ответственности за несвоевременную уборку кровель и других элементов нежилых зданий, строений и сооружений. «За уборку кровель и других элементов от снега и наледи отвечают собственники или правообладатели нежилых зданий и строений», – подчеркнули в ведомстве.

9 января сообщалось, что в Московской области за 12 часов выпало до 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 10 января синоптик уточнял, что на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки увеличилась с 31 до 37 см. На Балчуге сугробы достигли 39 см, в Тушине – 38 см, что в 1,5 раза выше климатической нормы. В Подмосковье впервые этой зимой сформировались полуметровые сугробы – в Черустях высота снежного покрова составила 51 см.

