Прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве

9 января сообщалось, что в Московской области за 12 часов выпало до 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 10 января синоптик уточнял, что на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки увеличилась с 31 до 37 см. На Балчуге сугробы достигли 39 см, в Тушине – 38 см, что в 1,5 раза выше климатической нормы. В Подмосковье впервые этой зимой сформировались полуметровые сугробы – в Черустях высота снежного покрова составила 51 см.