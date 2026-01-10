Ограничения на полеты сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

До этого в Минобороны России сообщали, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами страны. Больше всего дронов было сбито над Черным морем – 11 и Краснодарским краем – 10. Также восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью, шесть – над Липецкой. По четыре дрона военные уничтожили над Калужской областью, Азовским морем, Адыгеей и Крымом. Три беспилотника перехватили над Московским регионом, один из них летел к столице. Еще два БПЛА сбили над Белгородской областью, по одному – над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.