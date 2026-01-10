Газета
Главная / Общество /

Маршрут Золотое кольцо России расширят на 49 городов и сел

Ведомости

Маршрут Золотое кольцо России расширят еще на 49 населенных пунктов. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Вместо традиционного круга из девяти городов маршрут объединит 49 точек притяжения – от древних столиц и купеческих центров до природных парков. Впервые в Золотое кольцо войдут территории Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

«Такое расширение будет способствовать росту туристической привлекательности регионов», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также, по его словам, это поможет достигнуть цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным – увеличить к 2030 г. долю туризма в ВВП страны до 5% и число турпоездок до 140 млн.

Рейтинг «Ведомостей»: топ-200 туристических уголков России

Бизнес / Торговля и услуги

В правительстве пояснили, что развитие Золотого кольца стало ответом на растущий интерес туристов к более глубоким и разноплановым путешествиям по историческому центру России. Расширение маршрута предполагает гибкий формат – путешественники смогут самостоятельно формировать поездки, комбинируя разные города и регионы. Например, маршрут по Ярославлю можно дополнить поездкой в Рыбинск, а визит в Суздаль – прогулкой по Гороховцу с его деревянным модерном.

Под названием Золотого кольца теперь формируется линейка туристических продуктов – от традиционных автобусных экскурсий до 14 автотуров, речных круизов с новыми остановками и железнодорожных маршрутов.

29 декабря «Ведомости» сообщали, что Москва, Золотое кольцо и Серебряное ожерелье стали лидерами по турпотоку. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), регионы Золотого кольца приняли 19,4 млн туристических поездок – 23,5% от общероссийского показателя. Более 58% потока пришлось на Москву. Наибольший рост зафиксирован во Владимирской области – 26,2% и в Костромской области – 20,5%.

