Маршрут Золотое кольцо России расширят на 49 городов и сел

В правительстве пояснили, что развитие Золотого кольца стало ответом на растущий интерес туристов к более глубоким и разноплановым путешествиям по историческому центру России. Расширение маршрута предполагает гибкий формат – путешественники смогут самостоятельно формировать поездки, комбинируя разные города и регионы. Например, маршрут по Ярославлю можно дополнить поездкой в Рыбинск, а визит в Суздаль – прогулкой по Гороховцу с его деревянным модерном.