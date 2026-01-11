Ночью Землю охватила мощная магнитная буря с яркими полярными сияниями

Возможность увидеть сияние во многом ограничивали погодные условия – значительная часть европейской территории России и северо‑восточных регионов оказалась в зоне низкого атмосферного давления с плотной облачностью. Тем не менее благоприятные условия для наблюдения сложились в Кемеровской и Челябинской областях, Ханты‑Мансийском автономном округе, отдельных районах Мурманской области, а также в скандинавских странах, Польше и Германии.