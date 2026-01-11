Ночью Землю охватила мощная магнитная буря с яркими полярными сияниями
Ночью 11 января произошла вторая в 2026 г. магнитная буря, которая оказалась сильной и сопровождалась яркими полярными сияниями. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.
По данным ИКИ РАН, нижняя граница северных сияний местами опустилась до широты около 50 градусов, а пик интенсивности (достигший максимального уровня 10 по шкале интенсивности) наблюдался с 01:00 до 03:00 мск.
Возможность увидеть сияние во многом ограничивали погодные условия – значительная часть европейской территории России и северо‑восточных регионов оказалась в зоне низкого атмосферного давления с плотной облачностью. Тем не менее благоприятные условия для наблюдения сложились в Кемеровской и Челябинской областях, Ханты‑Мансийском автономном округе, отдельных районах Мурманской области, а также в скандинавских странах, Польше и Германии.
Причиной бури стал приход к Земле облака плазмы, выброшенного во время одной из недавних слабых солнечных вспышек. При этом прогноз предполагал существенно менее интенсивное событие, которое должно было начаться лишь в середине дня, поэтому ранний приход плазменного облака и высокая яркость сияний стали неожиданностью.
2025 г. стал рекордным по числу дней с магнитными бурями за последнее десятилетие, а общее количество геомагнитно-возмущенных дней достигло максимума за 20 лет, ранее сообщал ИКИ РАН.