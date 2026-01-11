Более 2000 человек амнистировали в Казахстане
Масштабную амнистию провели в Казахстане к 30‑летию Конституции республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет уголовно‑исполнительной системы (КУИС) МВД страны.
Из учреждений УИС освободили свыше 2000 человек, более 11 000 осужденных получили сокращение сроков лишения свободы.
Всего судьи рассмотрели около 16 000 представлений. Помимо этого КУИС проанализировал материалы осужденных, состоящих на учете служб пробации, – в результате почти 2900 человек вышли на свободу, а примерно 7600 получили уменьшение срока наказания.
Приоритет отдавался социально уязвимым категориям: женщинам с детьми, пожилым людям, беременным, несовершеннолетним и лицам с инвалидностью. Все освобожденные поставлены на индивидуальный учет в полиции и находятся под надзором служб пробации.
Амнистия распространилась исключительно на лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные за тяжкие насильственные деяния, терроризм и коррупционные преступления под ее действие не попали.
Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» был подписан президентом Касым‑Жомартом Токаевым летом 2025 г. Инициатива направлена на гуманизацию уголовной политики в юбилейный для Конституции год. В правительстве рассчитывают, что она позволит сократить численность заключенных в учреждениях УИС.
Последняя масштабная амнистия в России была приурочена к 70-летию Победы в 2015 г.
В декабре 2025 г. правозащитница Ева Меркачева направила президенту России Владимиру Путину список лиц, теоретически подходящих для новогоднего помилования. В список должны были попасть инвалиды и женщины с детьми, впервые осужденные за нетяжкие и ненасильственные преступления.