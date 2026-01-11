Более 2000 человек амнистировали в Казахстане

Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» был подписан президентом Касым‑Жомартом Токаевым летом 2025 г. Инициатива направлена на гуманизацию уголовной политики в юбилейный для Конституции год. В правительстве рассчитывают, что она позволит сократить численность заключенных в учреждениях УИС.