Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.
Сообщение об ограничениях было опубликовано в 06:04 мск. Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 11 января дополнительные ограничения были установлены в аэропорту Геленджика. В Росавиации напомнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.
С 8:00 мск до 13:00 мск 11 января силы ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа. Из них четыре – над Белгородской областью и три – над Курской.