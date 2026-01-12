Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Сообщение об ограничениях было опубликовано в 06:04 мск. Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 11 января дополнительные ограничения были установлены в аэропорту Геленджика. В Росавиации напомнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

С 8:00 мск до 13:00 мск 11 января силы ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа. Из них четыре – над Белгородской областью и три – над Курской.

